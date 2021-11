Giorgetti, federale Lega? Non so che succederà, per me è S.Carlo

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Non so che succederà. Oggi per me è solo San Carlo, che è la cosa più importante, è il mio santo patrono". Così il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti all'Ansa, arrivando al Senato per il question time e riferendosi alla festa di San Carlo Borromeo, patrono della Lombardia che si festeggia oggi.

Il ministro sarà stasera al Consiglio Federale della Lega.

(ANSA).