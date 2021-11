Fisco: Salvini, sbloccheremo l'assegno per genitori separati

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Firmerò un nuovo emendamento al Dl fiscale per garantire l'assegno ai genitori separati. È una priorità della Lega: da giorni siamo in contatto col Mef, lavoreremo giorno e notte per riconoscere un sostegno a queste famiglie che hanno avuto difficoltà dopo il Covid". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini che, riferisce una nota, da questa mattina è in ufficio per risolvere lo stallo burocratico e rendere possibile un assegno fino a 800 euro a circa 5 milioni di genitori separati. (ANSA).