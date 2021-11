Bankitalia: Nord traina ripresa ma non aumenta divario Sud

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Il Nord traina la ripresa dell'economia italiana post pandemia. Secondo il rapporto sulle economie regionali della Banca d'Italia, i base all'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) "la ripresa è stata più marcata al Nord rispetto al resto del Paese". Le aree del Settentrione, avevano comunque registrato una caduta maggiore del prodotto. Gli effetti negativi della pandemia hanno quindi colpito tutte la macroaree non aumentando i divari strutturali esistenti fra Mezzogiorno e resto d'Italia. E le misure del Pnrr per lo sviluppo del digitale saranno cruciali per colmare il ritardo delle regioni del Sud su tutti gli indicatori in un paese che è peraltro al venticinquesimo posto su 28 paesi nell'indicatore generale e all'ultimo per le competenze digitali. (ANSA).