Usa: repubblicano Youngkin vince in Virginia, schiaffo a Biden

(ANSA) - NEW YORK, 03 NOV - Il repubblicano Glenn Youngkin vince le elezioni in Virginia: batte il democratico Terry McAuliffe e diventa il governatore dello stato. Sono le proiezioni di Cnn e Nbc.

Per Joe Biden e il suo partito si tratta di una sconfitta pesante: il presidente Usa aveva vinto in Virginia contro Donald Trump e la corsa a governatore era vista come un referendum sulla sua amministrazione e un test in vista delle elezioni di metà mandato del 2022. (ANSA).