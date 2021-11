Quirinale: Fedriga, oggi ancora è prematuro fare nomi

(ANSA) - TRIESTE, 03 NOV - "Aspettiamo i tempi: oggi mi sembra ancora prematuro" fare nomi di possibili candidati alla Presidenza della Repubblica. "Ci sono discussioni in atto molto ampie. Per rispetto del presidente Mattarella e di chi gli succederà penso che i nomi sia necessario farli nel momento opportuno". Lo ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rispondendo a una domanda sull'elezione del prossimo presidente della Repubblica a Redipuglia. Un eventuale Mattarella bis? "Noi intanto vediamo le proposte, dopo di che si decide, perché fare il toto presidente della Repubblica non mi è mai piaciuto", ha aggiunto. (ANSA).