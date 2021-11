Il Prix Renaudot ad Amélie Nothomb

(ANSA) - PARIGI, 03 NOV - Il Prix Renaudot, tra i principali premi letterari francesi attribuito ogni anno assieme al Prix Goncourt, è stato assegnato alla scrittrice Amélie Nothomb per "Premier sang", il libro in cui racconta le memorie fittizie del padre, scomparso nel 2020.

L'autrice belga è stata eletta al secondo turno, con 6 voti.

Il Renaudot per la saggistica è andato a "Dans ma rue y avait trois boutiques" di Anthony Palou. (ANSA).