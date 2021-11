4 novembre: Mattarella giunto a Sacrario militare Redipuglia

(ANSA) - REDIPUGLIA, 03 NOV - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto al Sacrario militare di Redipuglia (Gorizia) in occasione delle celebrazioni per il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, dove sarà deposta una corona d'alloro e saranno resi gli onori ai Caduti. Ad accoglierlo, tra gli altri, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il generale di divisione Gualtiero Mauro De Cicco, comandante di Onor Caduti. Presenti a Redipuglia diverse autorità civili e militari. Tra questi anche il ministro delle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, e il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Il picchetto dei Corazzieri è disposto lungo la via eroica del Sacrario, mentre al sacello del Duca d'Aosta ci sono autorità militari e alcune scolaresche. (ANSA).