La giornata di De Mita negli scatti di Lello Clemente

(ANSA) - BENEVENTO, 02 NOV - Qual è oggi la giornata tipo di un protagonista della storia politica come Ciriaco De Mita, abituato ai riflettori della politica italiana ed internazionale? A questa curiosità intende dare una risposta il maestro Lello Clemente, fotografo nazionale della USacli, che ha realizzato il primo libro fotografico su panno carta idrorepellente dedicato all'ex Presidente del Consiglio nonché segretario storico della Democrazia Cristiana De Mita, oggi sindaco della "sua" Nusco, in provincia di Avellino.

"Un giorno con il Presidente Ciriaco De Mita" è il titolo del libro "che - come anticipa l'artista - sarà il primo di una serie del progetto 'Immagini in un mondo circolare' che toccherà, oltre alla politica, i temi della Chiesa, dell'ambiente, dello sport e della moda".

"Sono scatti - spiega Lello Clemente - realizzati in casa del presidente De Mita che mettono in risalto la semplicità di un uomo che è stato ed è ancora oggi protagonista della vita politica del nostro Paese. Le foto sono state poi stampate su una particolare carta, rilegate in una copertina di cuoio fatta a mano, il tutto custodito in un cassetta di legno pregiato.

L'opera è e resterà unica per una delle menti più eccelse dell'Italia contemporanea".

La consegna dell'opera da parte del maestro Clemente a De Mita avverrà nel corso di una cerimonia organizzata per venerdì prossimo (ore 17) presso il "Samnium Resort" di Paolisi, in provincia di Benevento.

Oltre all'ex premier e all'artista, alla cerimonia sono previsti gli interventi dell'Arcivescovo Metropolita di Benevento Felice Accrocca, Damiano Lembo (Presidente nazionale USacli), dei giornalisti Enrico Varriale (Rai Sport) e Piercarlo Presutti (Capo redazione sportiva dell'Ansa), Rohn Meijer (fotografo internazionale di moda), Fabrizio Santangelo (ex dirigente ufficio attività sportive Vigili del Fuoco" e del maestro Mario Maglione. (ANSA).