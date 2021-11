Gb: ecologisti bloccano strade nelle grandi città, arresti

(ANSA) - LONDRA, 02 NOV - Circa 60 manifestanti ecologisti hanno interrotto il traffico in alcune grandi strade a Londra, Birmingham e Manchester. Si tratta dei militanti di Insulate Britain che hanno così compiuto una protesta a distanza nel secondo giorno della Cop26 a Glasgow.

Secondo quanto riportano i media del Regno Unito, sono intervenute le forze di polizia nei vari sit-in organizzati e hanno compiuto numerosi arresti.

Diversi attivisti si sono incollati allo svincolo 6 dell'autostrada M56, vicino all'aeroporto di Manchester, mentre le altre arterie viarie interessate dalle manifestazioni includono la M25, a Londra, autostrada già presa ripetutamente di mira del gruppo che lotta per un maggiore isolamento per le abitazioni del Regno Unito al fine di ridurre i gas serra, e la superstrada A4400 a Birmingham.

La polizia, come già fatto in altri casi simili, ha usato speciali solventi per liberare i manifestanti incollati sull'asfalto per protesta e sottoporli a fermo. (ANSA).