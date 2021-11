Covid: Cina, altri 71 casi di cui 54 interni e 17 importati

(ANSA) - PECHINO, 02 NOV - La Cina ha registrato ieri altri 71 casi di Covid-19, di cui 54 di trasmissione domestica e 17 importati.

Secondo gli aggiornamenti quotidiani diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale, i casi interni sono stati rilevati nelle province di Heilongjiang (27), Hebei e Gansu (8 ciascuno), e Shandong (3). Infine, due in Mongolia Interna, Jiangxi e Qinghai, e uno a Pechino e Ningxia. I contagi importati sono stati 17, includendo anche 4 casi classificati in precedenza come asintomatici.

I nuovi asintomatici, infine, si sono attestati a quota 13, tutti provenienti dall'estero. (ANSA).