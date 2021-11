Cop26: Johnson, bene le risorse private in campo

(ANSA) - LONDRA, 02 NOV - Il premier britannico Boris Johnson ha elogiato i donatori privati entrati in campo nella lotta al surriscaldamento del pianeta nell'ambito della conferenza Onu Cop26 in corso a Glasgow. Mentre ha paragonato il risultato parziale emerso dai due giorni del vertice dei leader a "un pareggio" calcistico strappato "nei tempi supplementari", sottolineando come la partita di Glasgow non sia finita e la palla sia ora "ai negoziatori" incaricati di proseguire nelle trattative nei prossimi giorni della conferenza, che continuerà fino alla prossima settimana. (ANSA).