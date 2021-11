Celine Dion annulla concerti, sta male ed è 'bloccata a letto'

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Ho il cuore spezzato". Così Celine Dion ha commentato sui social lo stop, dovuto a problemi di salute alle date degli spettacoli dal 5 al 20 novembre 2021 e dal 19 gennaio al 5 febbraio 2022 a Las Vegas per l'inaugurazione del nuovo Resorts World Theatre. La cantante, 53 anni, è stata anche costretta a riprogrammare il tour mondiale, a marzo 2022.

L'artista - si legge nel comunicato stampa del suo staff diffuso sui social - "ha avuto spasmi muscolari gravi e persistenti che le impediscono di esibirsi. Il suo team medico continua a valutarla e curarla. Tuttavia, i sintomi che sta vivendo le impediscono di partecipare alle prove in corso per il nuovo spettacolo". "Ho il cuore spezzato da tutto ciò. Il mio team e io - ha scritto Celine Dion - abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo per gli ultimi otto mesi e non essere in grado di esibirmi questo novembre mi rattrista in modo indicibile. Ora devo concentrarmi per migliorare. Voglio superare tutto questo il prima possibile".

A preoccupare i fan sono soprattutto le indiscrezioni sul suo stato di salute. La rivista 'Here' ha intervistato un parente della cantante, secondo il quale la malattia sarebbe più grave del previsto e l'artista avrebbe "dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano", sarebbe molto debole e potrebbe doversi fermare "per diversi mesi o addirittura un anno".

