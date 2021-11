Calenda, 'Grande centro? Mi da nausea, sembra fritto misto'

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Formare un'alleanza per far tornare Draghi a palazzo Chigi? La strada è quello che abbiamo fatto a Roma: presentare un programma serio. Il Grande centro a me crea una grande nausea. Sarebbe un fritto misto per fare l'ago della bilancia. Con Italia Viva c'è un problema: vogliono fare i riformisti alleandosi in Sicilia con Micciche'. Non si capisce come".Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, ad Agorà su Rai3. (ANSA).