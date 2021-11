Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,62%)

(ANSA) - TOKYO, 02 NOV - La Borsa di Tokyo avvia la seduta col segno meno, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo il consolidamento degli indici avvenuto all'indomani del risultato elettorale in Giappone, che prelude all'introduzione di un nuovo piano di stimolo dell'economia, già annunciato dal premier Fumio Kishida. In apertura l'indice Nikkei arretra dai massimi in un mese, e cede lo 0,62% a quota 29.462.40, segnando una perdita di 184 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro, trattando poco sopra a 114, mentre si indebolisce sull'euro a 132,20. (ANSA).