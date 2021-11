'Beautiful Sin', in radio il remix di Todd Terry

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Arriva in radio ed è disponibile in digitale "Beautiful sin" (Night Vibez Records), il singolo dei Beautiful Sinners nella nuova versione rivisitata dal numero uno dei Dj americani Todd Terry, autore dei remix di hit intramontabili degli anni '90 come "Missing" degli Everything But the Girl e "Stupid Girl" dei Garbage , creatore di collaborazioni con Martha Walsh, Jocelin Brown, Shaggy, Daft Punk, Michael Jackson, Sting, Tina Turner, Madonna, Jamiroquai e moltissimi altri.

"Mi piace ancora remixare e continuare a sperimentare differenti generi musicali - racconta Todd Terry - . Nel remix di questa nuova versione di 'Beautiful Sin' ho inserito elementi semplici sul vocal femminile di Sanna che funziona perfettamente dentro un pezzo house più introspettivo come questo". C'è un detto americano che dice "If you don't groove youdon't move!".

Beautiful Sinners, è il progetto creato dal produttore italiano Manfredi Barbarossa in collaborazione con la cantante inglese Sanna Hartfield. Eccezionalmente remixata da Terry nelle due versioni Radio Edit+ Extended Mix. Si tratta infatti del rework di "Beautiful Sin", singolo originariamente pubblicato su Midi Mood Records nel 2017, divenuto un must dei fedelissimi della musica house di stampo ibizenco e che nel 2020 ha già avuto il plauso degli addetti di settore, quali DJ T (Get Physical), DJ Ross, Paco Osuna, Robert Owens e Mr V.

Nel remix di "Beautiful Sin" Todd Terry unisce una linea di bassi ipnotica e musica house, portando il singolo verso un tratto distintivo che fa muovere fin dalle prime note chi lo ascolta. La nuova versione di 'Beautiful Sin' è da considerarsi come un piccolo grande salto anche per Night VibezRecords, la casa discografica tutta made in Italy capitanata da Manfredi Barbarossa. "Amo l'Italia e qui i miei download sono tra i più venduti rispetto ad altri Paesi - dichiara Todd Terry - quindi anche gli italiani mi amano, è una cosa reciproca!". (ANSA).