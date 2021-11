Johnson apre CoP26 e cita 007, dobbiamo salvare la Terra

(ANSA) - LONDRA, 01 NOV - Il premier britannico Boris Johnson invoca l'immagine di James Bond, "il figlio più famoso di Glasgow" nella fiction, come fonte d'ispirazione per salvare la Terra: stavolta dal pericolo dei cambiamenti climatico. Aprendo i lavori della CoP26 di fronte a circa 120 leader del mondo in Scozia, Johnson avverte tuttavia che "questo non è un film", che la minaccia "è reale", che "l'orologio corre in modo furioso" e che le emissioni di carbonio continuano ad aumentare: di qui l'appello ad agire ora, prima che sia "troppo tardi". (ANSA).