Clima: Biden chiede scusa per le decisioni di Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 01 NOV - Il presidente americano Joe Biden, partecipando a Glasgow alla Cop 26, ha chiesto scusa ai leader mondiali per la decisione di far uscire gli Usa dall'accordo di Parigi sul clima presa dal predecessore Donald Trump. "Chiedo scusa - ha detto - per il fatto che gli Stati Uniti sono usciti dall'accordo di Parigi mettendoci in una situazione difficile", ha detto Biden. (ANSA).