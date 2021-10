Manovra: sindacati, al via percorso di mobilitazioni

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Cgil, Cisl, Uil avviano un percorso di mobilitazione con assemblee sui posti di lavoro, iniziative e manifestazioni regionali, "per sostenere le proposte e le piattaforme presentate al Governo in questi mesi e nell'incontro del 26 ottobre alla Presidenza del Consiglio" e "per modificare il tal senso la misure previste in legge di stabilità". Lo annunciano le sigle sindacali in una nota precisando che "le iniziative si svolgeranno a partire dal deposito della legge di stabilità in Parlamento". (ANSA).