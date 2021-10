Il premier indiano Modi ha invitato il Papa in India

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 30 OTT - Il premier indiano Narendra Modi ha invitato Papa Francesco a recarsi in visita in India. Lo scrive lo stesso Modi su Twitter: "Ho avuto un incontro molto caloroso con Papa Francesco. Ho avuto la possibilità di discutere su diversi temi insieme a lui e l'ho invitato a venire in India".

L'incontro tra il Papa e Modi è durato quasi un'ora. Il Pontefice ha accolto il premier indiano nella Sala del Tronetto, nel Palazzo apostolico, alle 8.25 e il colloquio si è protratto fino alle 9.20. Il Papa ha donato al premier indiano una formella di bronzo con la scritta "il deserto diventerà un giardino" e alcuni documenti del pontificato tra i quali il Messaggio per la Pace di quest'anno e il Documento sulla Fratellanza umana. Modi ha donato al Papa un candelabro d'argento e un volume sull'impegno del Paese a favore dell'ambiente. (ANSA).