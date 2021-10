G20: Xi, non politicizzate il Covid, serve solidarietà

(ANSA) - PECHINO, 30 OTT - "La stigmatizzazione del Covid-19 e la politicizzazione del tracciamento della sua origine vanno contro lo spirito di solidarietà verso la pandemia": il presidente cinese Xi Jinping, parlando in collegamento video al G20 di Roma, ha chiesto di cooperare per la sconfitta del nuovo coronavirus facendo leva su un approccio scientifico. Anche per questo, Xi, nel resoconto dei media ufficiali cinesi, ha sollecitato il G20 a praticare un "vero multilateralismo" e a promuovere la costruzione di una "comunità con un futuro condiviso per l'umanità". (ANSA).