Schwarzenegger a leader G20, da stupidi non lottare per ambiente

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Chi sostiene che la lotta al cambiamento climatico rischia di danneggiare l'economia è uno "stupido" o un "bugiardo". Parola di Arnold Schwarzenegger che alla vigilia del G20 di Roma e in vista della Cop26 rivolge un appello ai leader mondiali. In un'intervista alla Bbc, l'ex governatore della California ha espresso particolare allarme per l'inquinamento atmosferico e i gas serra provenienti dalle navi suggerendo che la misura più efficace in questo senso è comprare a chilometro zero. "Bisogna acquistare prodotti locali. Ogni volta che si compra qualcosa che viene dall'estero, si fa un danno all'ambiente".

L'attore divenuto famoso con la saga di Terminator è da anni impegnato su temi ambientalisti. Dal 2003 al 2011, quando era governatore della California, ha varato una serie di misure a favore delle energie rinnovabili fissando obiettivi per ridurre i gas di scarico e le emissioni di gas serra. Di recente ha anche dichiarato di aver ridotto il consumo di carne di circa tre quarti negli ultimi anni. "Da quando mangio più verdure e seguo una dieta più vegetariana, il mio cardiologo ha detto che le mie arterie hanno smesso di restringersi", ha detto sottolineando che la rinuncia alla carne non è stato un "sacrificio" ma un "guadagno". (ANSA).