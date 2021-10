Pensioni:Di Maio, nessuno vuole tornare alla legge Fornero

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Io avevo firmato 'Quota 100' tre anni fa avevo detto a tutti durerà tre anni, oltre non ce lo possiamo permettere dal punto di vista della sostenibilità finanziaria. Tutti lo sapevano, come che nessuno vuole tornare alla legge Fornero". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ad Agorà su Rai Tre. "Quindi adesso stiamo lavorando a un intervento che è in legge di bilancio e che cerca soprattutto di aiutare la fascia più debole dei lavoratori, c'è una differenza tra chi fa un lavoro usurante e chi non lo fa", ha ribadito il ministro sottolineando che "Draghi si presenta al G20 con una stima di crescita che va oltre il 6%, un risultato da un punto di vista economico che è un biglietto da visita molto importante per l'Italia". (ANSA).