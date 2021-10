Pensioni: Bombardieri, Quota 102 presa in giro, solo per 15mila

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Quota 102 "è "un ambo secco" e riguarderebbe una platea "di sole 15 mila" persone. "E' una presa in giro, è uno strumento che permette ai politici di dire che sono soddisfatti. Sostanzialmente rientra in gioco la legge Fornero tranne che per 15 mila persone". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ad "Agorà" su Rai3, all'indomani del varo della manovra. "Allora chiedo, ed è il motivo per cui siamo insoddisfatti - ha aggiunto -, perchè non si è affrontato il tema della riforma delle pensioni sei mesi fa. Noi avevamo chiesto al Governo di aprire un tavolo di confronto per affrontare problemi chiari". (ANSA).