Moon chiede a papa Francesco di visitare la Corea del Nord

(ANSA) - PECHINO, 29 OTT - Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha chiesto a papa Francesco di visitare la Corea del Nord per portare la pace nella penisola, ottenendo risposta positiva del pontefice, secondo quanto riferito dal portavoce presidenziale Park Kyung-mee. "Se il pontefice visiterà il Nord quando si presenterà l'opportunità, sarà uno slancio per la pace nella penisola coreana", ha detto Moon al papa, secondo il resoconto dell'agenzia Yonhap. Il papa ha incoraggiato Moon, dicendo di essere disposto "ad andare lì per la pace e aiutare tutti voi se la Corea del Nord invia una lettera di invito", ha aggiunto Park. (ANSA).