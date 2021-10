Merkel mercoledì da Macron per la visita d'addio

(ANSA) - PARIGI, 29 OTT - Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in compagnia della consorte Brigitte, accoglierà a Beaune, in Borgogna (centro della Francia) la cancelliera tedesca Angela Merkel e il marito, Joachim Sauer, mercoledì 3 novembre per la sua visita d'addio al capo dell'Eliseo. Lo rendono noto fonti della presidenza francese.

Le stesse fonti sottolineano che è stato Macron stesso a volere che questo incontro si svolgesse in una città i cui monumenti storici e la cultura del vino "illustrano la ricchezza del patrimonio francese". Nel corso della visita d'addio, la cancelliera sarà insignita della Gran Croce della Legion d'Onore dal presidente francese. (ANSA).