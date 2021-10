Manovra: Gelmini, finalmente si gettano basi per la crescita

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Finalmente una legge di bilancio non emergenziale che getta le basi per agganciare in modo strutturale la ripresa economica. Oltre 23 miliardi di euro che stimolano la crescita, con 8 miliardi destinati al taglio delle tasse per lavoratori e aziende, e 4 miliardi di incentivi alle imprese, a partire dal rifinanziamento della legge Sabatini per gli investimenti in beni strumentali, dal rinnovo delle risorse per 'transizione 4.0', fino al sostegno all'export, passando per il fondo di garanzia per le Pmi". Lo scrive su LinkedIn Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie e capo delegazione di Forza Italia al governo.

"E ancora - prosegue Gelmini - fondi per ricerca e sviluppo, per la transizione ecologica e per l'innovazione digitale, per l'esonero contributivo dei contratti dei lavoratori provenienti dalle aziende in crisi e delle lavoratrici madri che rientrano dal congedo di maternità, norme a contrasto della povertà educativa e a favore dei giovani per l'acquisto della casa di abitazione. E il superbonus proseguirà anche nel 2023".

"Una manovra - sostiene il ministro - che consente di guardare con fiducia al futuro, coerente con i valori del centrodestra, espansiva ma non dispersiva, con misure di lungo periodo volte a rendere strutturale il rimbalzo dell'economia degli ultimi mesi. Una Legge di bilancio di ampio respiro, in linea con le riforme del Pnrr, che restituisce all'Italia autorevolezza e credibilità sul piano internazionale. Comincia la vera ripartenza". (ANSA).