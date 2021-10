Hit parade, Ultimo conquista la vetta

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Solo" di Ultimo è l'album e il vinile più venduto della settimana e conquista il primo posto di entrambe le classifiche Fimi. Il disco si impone come miglior esordio per vendite del 2021. Attualmente tutti i quattro progetti discografici di Ultimo sono presenti nella classifica Top100 Fimi degli album più venduti.

Al secondo posto un'altra new entry, il nuovo disco di inediti "Tutto accade" di Alessandra Amoroso. Perde una posizione Blanco, al terzo posto con il suo "Blu Celeste", davanti a Salmo, con il suo "Flop", che ha perso la vetta della classifica degli album, ma conserva quella dei singoli con "Kumite".

Al quinto posto l'altra new entry Mecna e Coco con "Bromance", seguito da "Taxi Driver" di Rkomi, "Famoso" di Sfera Ebbasta e l'omonimo album di Madame. Due new entry chiudono la top ten: "A view from the top of the world" dei Dream Theater e "A future past" dei Duran Duran. (ANSA).