Germania: 66,6% vaccinati anticovid, 2/3 della popolazione

(ANSA) - BERLINO, 29 OTT - Due terzi dei tedeschi ha la protezione completa del vaccino. Stando ai dati pubblicati oggi dal Robert Koch Institut il 66,6% della popolazione ha la doppia dose. Ieri sono state somministrate 232.000 dosi, 107.000 dei quali rappresentavano la terza dose, che in Germania viene indicata dalle istituzioni sanitarie per gli anziani sopra i 70 anni. La campagna vaccinale tedesca procede a rilento e secondo un sondaggio Forsa l'88% dei non vaccinati sarebbe intenzionato a cambiare idea. (ANSA).