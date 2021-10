Ddl Zan: Orlando, brutto capitolo della storia parlamentare

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Affossamento Ddl Zan? Credo sia un bruttissimo capitolo della storia parlamentare, perché si trattava di riconoscere dei diritti, non di togliere qualcosa a qualcuno. Si trattava di riconoscere delle tutele. Il fatto che il Parlamento non sia riuscito a compiere questo passo è uno di quei momenti in cui le istituzioni si allontanano dai cittadini e dai bisogni reali della società".

Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, a margine dell'apertura del primo sportello Gol d'Italia per l'attuazione delle politiche attive del Lavoro previste dal Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, assieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e all'assessore regionale Claudio Di Berardino. (ANSA).