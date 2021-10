Riccardo Muti accademico onorario di Russia

Nella sede dell'Ambasciata Russa a Vienna, con una cerimonia ufficiale, il maestro Riccardo Muti è stato nominato Membro Onorario Straniero dell'Accademia delle Arti di Russia. Nella lettera per comunicare l'elezione, inviata al Maestro in occasione del suo ottantesimo compleanno, Zurab K. Tsereteli e Andrey A. Zolotov - Presidente e Vice Presidente dell'Accademia - avevano scritto: ''... la sua arte della direzione d'orchestra è un inestimabile gioiello della nostra epoca. Raccogliendo l'eredità degli immortali maestri della musica e del teatro italiani, lei ha donato nuovo vigore al mondo delle arti attraverso la sua ispirata interpretazione dei classici dell'opera e della musica sinfonica, nonché delle creazioni dei compositori russi. Lei dirige pagine di Mozart, Beethoven, Čajkovskij e di molti altri autori con la profondità, la raffinatezza, l'intelligenza e la serietà che le sono proprie, incarnando la versatilità dello spirito moderno. Le auguriamo, Maestro Muti, la gioia di Beethoven e la creatività di Mozart!".

L'onoreficeienza è stata consegnata dall'ambasciatore Russo in Austria Dmitry Lyubinsky. Muti è a Vienna in questi giorni per le prove del nuovo tour (14 concerti) alla guida dei Wiener Philahmoniker che prenderà il via da Tokyo il 3 novembre.

(ANSA).