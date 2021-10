Quirinale: Tajani, Berlusconi? Nessuno lo sta illudendo

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Sul Quirinale rischia di uscire cardinale chi pensa di essere papa. Nel centrodestra avremo un candidato unitario e non si potrà prescindere dai nostri numeri, anche visti i grandi elettori che vengono dalle Regioni, Berlusconi non viene illuso da nessuno, se ne parla tutti i giorni come possibile Presidente della Repubblica e io personalmente ne sarei felice". Lo ha detto Antonio Tajani a Rai News 24. (ANSA).