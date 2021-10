Draghi, in 3 anni taglio tasse per 40 mld, 24 a cuneo

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Destiniamo 40 miliardi in un triennio alla riduzione delle imposte, di cui 24 al cuneo e la parte restante agli incentivi fiscali, alle famiglie e imprese per il patrimonio immobiliare e la digitalizzazione". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Cdm.

