Covid: nuovo piano Oms, servono 23,4 miliardi per 12 mesi

(ANSA) - GINEVRA, 28 OTT - L'Oms ha annunciato un nuovo piano di lotta alla pandemia da Covid-19 nei Paesi poveri e chiede 23,4 miliardi di dollari per i prossimi 12 mesi per finanziarlo.

Il partenariato delle principali agenzie sanitarie del mondo (l'acceleratore Act) "ha bisogno di 23,4 miliardi di dollari per aiutare i Paesi più a rischio a procurarsi e dispiegare strumenti di lotta al Covid sin da ora e fino a settembre 2022", riferisce un comunicato dell'Oms, sottolineando che si tratta di una cifra minuscola rispetto alle migliaia di miliardi di dollari di perdite economiche dovute alla pandemia e al costo dei piani di rilancio. (ANSA).