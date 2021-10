Cannabis: Fratoianni, referendum per evitare deriva ddl Zan

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Oggi in Cassazione per depositare le 630mila firme di cittadini che consentiranno agli italiani di potersi esprimere sulla legalizzazione della Cannabis, perché è giusto, perché significa abbattere la cultura ipocrita ed inefficace del proibizionismo, che in questi anni ha provocato solo danni, ha ingrassato la criminalità organizzata, ha intasato i tribunali, ha gettato in carcere generazioni di ragazzi e ragazze, ha aumentato la marginalità sociale e perfino l'insicurezza". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlando con i giornalisti in piazza Cavour a Roma a margine del deposito alla Corte di Cassazione delle 630mila firme raccolte dal comitato promotore.

"Il referendum è l'occasione - prosegue il leader di SI - per ricostruire un meccanismo di partecipazione che consenta alla società di questo Paese di fare irruzione in un dibattito politico spesso bloccato da una coltre di ipocrisia, come ha dimostrato anche ieri il voto vergognoso sul Ddl Zan ha abbattuto una legge di civiltà." "Ecco questo referendum- conclude Fratoianni - forse ci consentirà di evitare un rischio simile." (ANSA).