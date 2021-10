Brasile:banca centrale alza tassi al 7,75,massimo dal 2002

(ANSA) - BRASILIA, 27 OTT - La banca centrale del Brasile ha alzato il suo tasso di interesse di riferimento di 150 punti base, al 7,75%, il maggiore aumento dal 2002, nel tentativo di fermare la corsa dell'inflazione.

L'aumento, in linea con le aspettative degli analisti, è il sesto consecutivo per la più grande economia dell'America Latina, la cui ripresa dalla pandemia sta subendo un colpo a causa dell'impennata dei prezzi. È stato deciso all'unanimità dai nove membri del comitato di politica monetaria della banca, che hanno affermato in un comunicato che un aumento "della stessa entità" potrebbe emergere dalla prossima riunione, all'inizio di dicembre. (ANSA).