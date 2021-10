Tragedia sul set, trovata una enorme quantità di proiettili

(ANSA) - NEW YORK, 26 OTT - Un'enorme quantità di proiettili è stata trovata sul set di Rust: alcuni erano contenuti in scatole, altri sparsi. E' quanto emerge da un inventario di quanto raccolto dagli investigatori, secondo quanto riportato da media americani. Le autorità, oltre a tre revolver, hanno anche trovato molti bossoli.

Il procuratore della contea di Santa Fe non esclude la possibilità di accuse penali per la sparatoria sul set di Rust con Alec Baldwin. Le indagini sono concentrate sulla balistica nel tentativo di determinare che tipo di proiettile ha ucciso la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins.

Intanto un tecnico delle luci ha pubblicato una foto di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia uccisa, puntando il dito contro Hannah Gutierrez Reed, l'armiere sul set. "Non è possibile che una ragazza di 24 anni possa essere armiere professionista", ha detto. (ANSA).