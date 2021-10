Musica: I Maneskin apriranno concerto Rolling Stones il 6/11

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - I Maneskin apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas il prossimo 6 novembre. Ad annunciarlo Jimmy Fallon che ha ospitato la rock band italiana nel suo popolarissimo Tonight Show. Da Fallon la band italiana ha anche cantato due canzoni: la cover di Beggin' e il nuovo brano Mammamia. L'annuncio è arrivato durante l'ospitata della band romana al "Tonight Show with Jimmy Fallon", tra i programmi più seguiti della tv statunitense. La leggendaria formazione di "(I can't get no) Satisfaction" si esibirà il prossimo 6 novembre all'Allegiant Stadium di Las Vegas e per l'occasione Mick Jagger e soci hanno scelto come artista d'apertura proprio i Maneskin. Il quartetto composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio conquista così un altro traguardo, l'ennesimo di questo 2021 da incorniciare, partito con la vittoria al Festival di Sanremo con "Zitti e buoni" che ha portato il gruppo a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, a vincerlo e dunque a finire sul tetto del mondo.

