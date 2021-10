G20: Draghi a sindacati, uniti a tutela deboli e del lavoro

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Il multilateralismo non riguarda soltanto i governi, ma anche le parti sociali. La riunione di oggi ne è la dimostrazione. Voi sindacati avete un ruolo molto importante da svolgere. La tutela dei più deboli, ovunque essi siano, ci unisce. Insieme, dobbiamo fare in modo che innovazione e produttività vadano di pari passo con equità e coesione sociale. E farlo pensando non solo ai lavoratori di oggi, ma anche a quelli di domani". Così il premier Mario Draghi all'incontro con i i sindacati internazionali del Labour 20 in vista del G20. (ANSA).