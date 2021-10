Covid: record di contagi in 24 ore nell'Europa dell'est

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Schizzano i contagi da Covid-19 nei Paesi dell'Europa dell'Est che vedono impennarsi i nuovi casi ai livelli più alti dall'inizio della pandemia. E' record in Polonia con 8.361 nuove infezioni nelle ultime 24 ore rispetto ai 6.265 del giorno precedente. L'ultima volta che il Paese aveva registrato oltre 8.000 casi era stato nell'aprile 2021.

La Repubblica Ceca, riporta il Guardian, ha contato 6.274 nuovi casi, di fatto raddoppiati in una settimana. Ed è record dall'inizio della pandemia anche il Bulgaria con 6.813 contagi nelle ultime 24 ore. Sale la preoccupazione anche in Ungheria dove si contano 3.125 nuovi malati in 24 ore contro i 1.668 casi giornalieri di una settimana fa. (ANSA).