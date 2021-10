Covid, in 2020 nel mondo persi 1 mld di diritti d'autore

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - A causa della pandemia, nel 2020 la raccolta di royalty a livello mondiale per i creatori di opere musicali, audiovisive, delle arti visive, del teatro e della letteratura è diminuita del 9,9%, con perdite che superano il miliardo di euro. Lo rileva l'ultimo Global Collections Report di CISAC Confederazione Internazionale delle Società d'Autori e Compositori, pubblicato oggi e diffuso dalla Siae. Gli incassi totali sono scesi a 9,32 miliardi di euro, effetto delle misure di isolamento che hanno fatto registrare il quasi dimezzamento delle entrate per esibizioni dal vivo e pubblica esecuzione in tutto il mondo. Le perdite, si precisa nel rapporto, sono state mitigate in parte da un sensibile incremento delle royalty relative al digitale, che riflette il notevole aumento del consumo di streaming audio e video a livello mondiale e una forte attività di rilascio di licenze da parte di molte Società di tutto il mondo aderenti a CISAC. In particolare le esecuzioni pubbliche e dal vivo sono diminuite del 45% attestandosi a 1,6 miliardi di euro, con un calo degli incassi per i concerti dal vivo stimato al 55%; le riscossioni digitali sono invece aumentate del 16,6% e sono pari a 2,4 miliardi di euro; l'emittenza radiotelevisiva, la fonte di maggiore incasso per i creatori, è diminuita del 4,3% scendendo a 3,7 miliardi di euro; gli incassi per l'utilizzo di opere musicali, che rappresentano l'88% del totale, sono diminuiti del 10,7% arrivando a 8,19 miliardi di euro. La crisi determinata dal Covid "è stata la peggiore mai vissuta dal settore dello spettacolo ed è una ferita che si rimarginerà con grandissima fatica - commenta il Dg SIAE Gaetano Blandini - I mancati incassi della nostra Società sono lo specchio di altrettanti mancati incassi per gli autori, gli editori, gli interpreti e tutti coloro che producono cultura, spettacolo e intrattenimento nel nostro Paese". Da qui l'appello: per attivare una vera ripartenza, dice Blandini, serve "una visione sistemica e un'idea di sviluppo condivisa, con un'attenzione particolare ai lavoratori creativi e alle loro specifiche esigenze riconoscendo, misurando e sostenendo lo sforzo imprenditoriale in questo settore così importante per l'Italia". (ANSA).