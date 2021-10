Quirinale: Rotondi a Letta e Calenda,portate rispetto a Cav

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - ''Sono uomo di mondo e capisco le tattiche, ma esorterei Enrico Letta, che stimo infinitamente, e Carlo Calenda, che conosco meno, a portare maggiore rispetto per il Presidente Berlusconi. Oggi entrambi hanno rappresentato Silvio Berlusconi come oggetto di una presa in giro di Salvini e Meloni sulla sua candidatura al Quirinale. Anzitutto Berlusconi non si fa prendere in giro da nessuno, anzi - quando vuole - è lui a prendersi in giro da solo,c ome tutte le persone intelligenti capaci di autoironia.In secondo luogo non penso che Salvini e Meloni abbiano sul Quirinale idee diverse da quelle che espongono in pubblico''.

Così Gianfranco Rotondi risponde a Letta e Calenda, per i quali la candidatura di Berlusconi sarebbe solo un'astuzia tattica dei leader del centrodestra. (ANSA).