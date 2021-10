Pensioni:Misiani,giovani a rischio povertà, serve correttivo

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Dobbiamo occuparci dei giovani, che in futuro andranno in pensione con trattamenti da fame.Vanno introdotti alcuni correttivi per proteggere chi rischia di andare in pensione in povertà, a partire da un'integrazione al minimo per chi andrà in pensione con un sistema interamente contributivo". Così Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, intervenendo a Rado Immagina.

"Il rischio è che la metà di quelli che andranno in pensione abbiano un trattamento inferiore alla soglia di povertà assoluta. Si tratta di una bomba sociale che dobbiamo disinnescare oggi", aggiunge. (ANSA).