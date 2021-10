Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,09%)

(ANSA) - TOKYO, 26 OTT - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in positivo, in scia alla progressione del mercato azionario Usa, con il record a Wall Street e la capitalizzazione della Tesla schizzata alle stelle.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dell'1,09% a quota 28.913,25, aggiungendo 312 punti, con il titolo Panasonic - che produce batterie elettriche per la casa auto statunitense - in rialzo di quasi il 6%. Sul fronte dei cambi lo yen tratta a 113,70 sul dollaro, e sull'euro a 132. (ANSA).