Recovery: Casellati, tempi stretti per riforme

(ANSA) - BRUXELLES, 25 OTT - "Con von der Leyen abbiamo sottolineato il grande successo della Commissione Ue per il piano vaccinale, al quale l'Italia ha dato un grande appoggio e questo ci ha consentito poi insieme di stabilire le regole per la ripresa economia attraverso lo strumento del Recovery". Così il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati a Bruxelles.

"I temi che abbiamo toccato sono stati moltissimi e riguardano i vari punti delle riforme che andremo a fare in tempi stretti e come presidente del Senato e nel mio ruolo di garanzia ho ribadito il nostro progetto di attuare le riforme con una sorta di tabella di marcia stringente", ha detto. (ANSA).