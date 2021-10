Mattarella atteso all'Università di Foggia, città blindata

(ANSA) - FOGGIA, 25 OTT - Imponenti le misure di sicurezza messe in campo a Foggia dove alle ore 11 arriverà il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università. Una settantina di persone, tra agenti della Squadra mobile e personale del battaglione dei Carabinieri si stanno occupando di garantire l'ordine pubblico. L'area di massima sicurezza, interdetta al traffico, è in corrispondenza dell'aula magna dell'Ateneo dove si svolgerà la cerimonia. Presenti anche due team di artificieri, unità cinofile antisabotaggio, tiratori scelti, 45 agenti della Polizia locale, agenti della Polizia penitenziaria e militari della Guardia di finanza.

"Foggia - spiega il rettore dell'Università di Foggia, Pierpaolo Limone - è la città dell'antimafia dove le persone, partendo dalla cultura, dalla conoscenza, dalla scienza, si riappropriano del proprio futuro". "Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è quello di chiudere un percorso all'antimafia sociale che oggi trova la sua espressione più alta con la presenza del Capo dello Stato. Ma la visita per noi ha un significato molto più ampio, quello di riconoscere la qualità del lavoro che si svolge all'interno di questa università in termini di ricerca, formazione e le opportunità che questo ateneo offre a tutto il territorio circostante". "Credo - ha concluso - ci sia una collaborazione stretta tra noi e le forze migliori della Capitanata per riappropriarsi del futuro e riprogettarlo nel modo migliore possibile". (ANSA).