Governo: Letta e Conte a pranzo in centro a Roma

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Pranzo di lavoro, oggi, in un ristorante del centro di Roma, tra il segretario del Pd, Enrico Letta, e il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. A 'scoprirli' una troupe del Tg3.

Al termine dell'incontro, durato circa un'ora, Letta ha preferito non rispondere alle domande spiegando di non voler parlare di "incontri privati". Conte, invece, ha spiegato che c'è stato un confronto sulla manovra e le politiche post Covid.

Più tardi, fonti del Nazareno hanno spiegato che Nel pranzo di oggi fra il segretario del Pd, Enrico Letta, e il presidente del M5s, Giuseppe Conte, i temi affrontati sono stati le amministrative e la legge di Bilancio. Letta e Conte non si vedevano da molto, viene ricordato. Si è trattato di un pranzo abbastanza lungo in un clima positivo come sempre, anche grazie al buon rapporto personale fra i due. (ANSA).