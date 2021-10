Calenda, Gentiloni-Draghi sarebbe fantastico ticket

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Il Quirinale deve essere un posto poco divisivo. Dove deve esserci grande unità nella figura apicale del Presidente della Repubblica. Berlusconi è stato invece, nel bene e nel male, un protagonista conflittuale negli ultimi anni. In secondo luogo penso sia giusto che ci vada una persona matura, di esperienza ma che possa garantire nell'arco dei 7 anni una grande intensità di lavoro. Io rispetto molto Berlusconi, non l'ho mai votato ma è sempre stato un leone, avercela la sua energia…ma secondo me le due persone più indicate sono Gentiloni al Quirinale e Draghi alla presidenza del Consiglio dopo il 2023. Potrebbe essere un fantastico ticket". Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, su RaiNews 24.

(ANSA).