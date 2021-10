Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,96%)

(ANSA) - TOKYO, 25 OTT - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in negativo, con gli investitori che attendono maggiori segnali dalla stagione delle trimestrali societarie, mentre si fanno più concrete le preoccupazioni della coalizione di governo in vista del voto per il rinnovo della Camera bassa a fine mese, dopo la perdita di un seggio al Senato alle elezioni suppletive di ieri nella prefettura di Shizuoka.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,96% a quota 28.527,13, e una perdita di 277 punti. Sul fronte delle valute, lo yen torna a indebolirsi sul dollaro a 113,50, e a 132,20 sull'euro. (ANSA).