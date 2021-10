Afghanistan: Cina, min. Esteri incontra talebani in Qatar

(ANSA) - PECHINO, 25 OTT - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi è da oggi impegnato in un viaggio di due giorni in Qatar: a Doha incontrerà "una delegazione del governo provvisorio talebano dell'Afghanistan", in base a quanto è stato annunciato dal portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin. (ANSA).