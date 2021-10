Portacontainer in fiamme al largo del Canada,allarme tossico

(ANSA) - WASHINGTON, 24 OTT - Un incendio è scoppiato a bordo di una nave portacontainer ancorata al largo della costa pacifica del Canada che trasporta sostanze chimiche ed è stato diramato un allarme tossico. Lo hanno riferito le autorità.

La nave, la Zim Kingston, è ancorata nello stretto di Juan de Fuca, a sud dell'isola di Vancouver nella British Columbia, ha dichiarato la Guardia costiera canadese in una nota sul proprio sito web.

"È stata istituita una zona di emergenza attorno alla nave portacontainer all'ancora Zim Kingston", ha aggiunto la stessa fonte. "La nave è in fiamme ed emette gas velenosi", è stato sottolineato.

La nave portacontainer trasporta oltre 52 tonnellate di sostanze chimiche caricate in due dei container che hanno preso fuoco, ha riferito CBC citando la Guardia Costiera.

Dieci membri dell'equipaggio sono stati evacuati, secondo le stesse fonti. (ANSA).